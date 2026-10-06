BMW Mengungkap Sosok M3 Listrik, Rumornya Tembus 1.000 Hp

jpnn.com - Mata pencinta kecepatan di seluruh dunia mendadak tertuju pada sesosok mobil berbalut stiker kamuflase yang baru saja dipamerkan BMW.

BMW belum membuka data spesifikasinya, tetapi rumor di kalangan antusias sudah berembus kencang: inilah wujud nyata dari BMW M3 berdaya murni listrik.

Bagi fans berat BMW M, transisi menuju era setrum jelas menghadirkan campur aduk perasaan.

Ada rasa penasaran yang membuncah, tetapi tak sedikit pula yang menyimpan kekhawatiran—akankah sensasi berkendara khas M3 yang melegenda itu tetap terasa tanpa raungan mesin.

Secara visual, prototipe tampak sedikit lebih "membumi" dibanding versi konsep yang sempat dipajang Juni lalu.

Bumper depannya tampil lebih halus, splitter dibuat lebih ringkas, dan spionnya kembali menggunakan bentuk konvensional.

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Gagang pintu dibuat rata dengan bodi, memberikan kesan modern yang rapi tanpa perlu gaya berlebihan layaknya mobil balap jalanan.

Namun, identitas agresifnya tidak hilang begitu saja. Aksen lampu depan berwarna kuning yang khas masih dipertahankan, dipadu kap mesin berventilasi serta spoiler tipis di bagian buritan.