BMW Motorrad Hadir di Puri Kembangan

jpnn.com, JAKARTA - PT Maxindo Moto Nusantara, sebagai agen pemegang merek (APM) sepeda motor BMW Motorrad di Indonesia, resmi membuka dealer baru di Puri Kembangan, Jakarta Barat.

Dealer yang berlokasi di Jalan Kembang Kerep No.1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, ini berdiri di atas lahan 1.756 m2 dengan luas bangunan 1.100 m2. Menariknya, dealer memiliki fasilitas yang tidak biasa seperti barbershop, pijat refleksi, pembersih sepatu dan lainnya.

"Secara desain, dealer BMW Motorrad ini mengusung tema gaya hidup (life style), di mana hal ini dicerminkan oleh beberapa fasilitas. Salah satu fasilitas yang unik adalah barbershop untuk pengunjung, yakni menyediakan layanan potong rambut, ada pijat refleksi, pembersih sepatu dan lainnya," ungkap CEO BMW Motorrad Indonesia, Joe Frans, di Jakarta, Jumat (1/11).

Baca Juga: BMW Motorrad Rilis Paket Stiker dengan Grafis Sesuai Karakter

Selain itu, di ruang pamer dengan kapasitas tujuh kendaraan ini, juga dilengkapi kafe untuk bersantai. Sementara hidangan ringan bisa dinikmati di area balkoni, sekaligus tempat pamer aksesori dan perlengkapan berkendara.

Fasilitas servis juga lengkap dengan 4 stall, berikut gudang untuk suku cadang.

Baca Juga: BMW Motorrad Menantang Riders Indonesia Unjuk Gigi di GS Trophy 2020

Di sisi kiri bangunan terdapat area terbuka yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan naik motor bagi pemula. Pelatihan untuk pengendara motor akan dilakukan setiap satu bulan sekali sesuai kurikulum yang telah dibuat.

“Tema ini kami usung karena berawal dari budaya populer yang sekarang sedang trending di kalangan anak muda. BMW Motorrad sebagai brand yang menampilkan gaya hidup bukan hanya tentang memiliki sebuah kendaraan roda dua dengan logo premium, tetapi juga a motorcycle that comes with experience," terang Joe.