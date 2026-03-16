BMW Recall Sejumlah Model Sedan Mewah Mereka, Cek Mobil Kamu

jpnn.com - Produsen otomotif asal Jerman, BMW menggelar kampanye recall terhadap sejumlah mobil mewahnya di pasar Australia.

Langkah itu diambil setelah ditemukan potensi masalah pada komponen sistem pendingin udara yang dapat memicu risiko keselamatan.

Penarikan tersebut mencakup beberapa model sedan premium generasi terbaru, yakni BMW 5 Series, BMW i5, BMW 7 Series, serta BMW i7 yang diproduksi dalam rentang waktu 2022 hingga 2025.

Berdasarkan laporan media otomotif setempat, masalah terletak pada kabel sensor sistem pendingin udara (AC).

Kabel tersebut berpotensi mengalami kerusakan ketika proses penggantian mikrofilter kabin dilakukan saat perawatan rutin kendaraan.

Kerusakan pada kabel tersebut dapat memicu hubungan arus pendek.

Jika kondisi itu terjadi, komponen sensor bisa mengalami panas berlebih.

Dalam situasi tertentu, hal ini berpotensi menimbulkan asap di dalam kabin kendaraan, bahkan meningkatkan risiko kebakaran.