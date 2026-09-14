BMW Siksa iX5 Hydrogen Sebelum Resmi Dipasarkan

jpnn.com - BMW tengah membawa iX5 Hydrogen ke lintasan pengujian.

Langkah ini menandai babak baru bagi pabrikan dalam menggarap lini kendaraan ramah lingkungan.

Mobil tak hadir sendirian. iX5 Hydrogen bakal melengkapi keluarga seri iX5 yang sudah lebih dahulu diisi varian listrik berbasis baterai, plug-in hybrid, bensin, hingga diesel.

Pengembangan hidrogen bukan main-main. Di balik proyek bernama HyPowerDrive, ada suntikan dana segar dengan total investasi triliunan Rupiah.

Kementerian Transportasi Federal Jerman menyuntik dana sebesar 191 juta euro, ditambah sokongan Pemerintah Bavaria senilai 82 juta euro.

Fokus BMW saat ini sederhana tetapi krusial: memastikan seluruh organ iX5 Hydrogen menyatu tanpa cela.

Dari sistem sel bahan bakar, baterai tegangan tinggi, motor listrik, hingga tangki hidrogennya terus disiksa dalam berbagai kondisi ekstrem.

Lewat pengujian intensif, BMW tak ingin kehilangan karakter dan sensasi berkendara khasnya, meski bahan bakarnya telah berganti