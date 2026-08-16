BMW X5 Tabrak Becak & Gerobak di Jalan Pungkur Bandung, 2 Orang Luka-Luka

jpnn.com - JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Pungkur, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (16/8) sekitar pukul 04.00 WIB.

Peristiwa kecelakaan itu melibatkan mobil BMW X5 Drive bernomor polisi B 2028 AFB, sebuah becak, dan sejumlah gerobak. Kecelakaan itu mengakibatkan pengayuh becak berinisial E mengalami luka berat. Sementara itu, seorang pedagang berinisial K mengalami luka ringan.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana menuturkan kedua korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk mendapatkan penanganan medis.

"Akibat kejadian tersebut, satu orang mengalami luka berat dan satu orang luka ringan. Tidak ada korban meninggal dunia," kata Fiekry saat dikonfirmasi.

Dia mengatakan kecelakaan bermula saat mobil BMW yang dikemudikan VC melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Pungkur.

"Setibanya di tempat kejadian perkara, kendaraan tersebut menabrak pengayuh becak yang sedang berada di dalam becak dan pedagang yang sedang berjualan di sebelah kiri Jalan Pungkur," kata Fiekry.

Setelah menabrak kedua korban, mobil tersebut kemudian menghantam dua gerobak yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga kecelakaan terjadi karena pengemudi BMW kurang berkosentrasi saat berkendara. "Untuk sementara diduga pengendara ketika berkendara kurang berkosentrasi," jelasnya.