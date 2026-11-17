jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) bersama PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu) menggelar literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam industri keuangan.

Kegiatan itu dilaksanakan dengan menggandeng mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang digelar di Kampus Unpad, Jawa Barat pada Senin (16/11).

Mengangkat tema "Masa Depan Finansial di Era AI: Peluang, Risiko, dan Keamanan Digital", kegiatan itu sebagai bentuk BNC dalam mendorong peningkatan taraf literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda, dan kalangan mahasiswa.

Baca Juga: Bos AsetKu Kokko Cattaka Kini Pimpin Bidang Edukasi dan Literasi AFPI

Dalam kegiatan ini, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana AI dapat membuka berbagai peluang dalam industri keuangan, mulai dari peningkatan efisiensi layanan perbankan, personalisasi layanan keuangan, hingga pemanfaatan teknologi dalam mengelola keuangan lebih praktis.

Chief Risk Officer & Risk Director Bank Neo Commerce Indra A. Sanjaya mengungkapkan kehadiran teknologi AI membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat mengakses layanan keuangan, melakukan transaksi, mengelola keuangan, hingga mengambil keputusan finansial.

Dia menyampaikan bahwa perkembangan AI membawa berbagai peluang.

Baca Juga: Strategi Bank Neo Commerce Gaet Gen Z Lewat Turnamen Olahraga

Namun di sisi lain terdapat risiko yang perlu dicermati oleh masyarakat.

“AI membuka peluang besar bagi industri keuangan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko baru, mulai dari keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, hingga penipuan digital," ungkap Indra dalam siaran persnya, Selasa (17/11).



Di sisi lain, literasi keuangan dan digital juga perlu berjalan beriringan agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan mengambil keputusan finansial yang aman dan bertanggung jawab.