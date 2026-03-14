BNI Ajak Masyarakat Merencanakan Keuangan di Ramadan lewat Fitur Growth di wondr

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah untuk tidak hanya meningkatkan aktivitas transaksi, tetapi juga mulai merencanakan masa depan keuangan secara lebih terarah.

Melalui aplikasi digital wondr by BNI, perseroan menghadirkan fitur Growth yang dirancang untuk membantu nasabah menyusun perencanaan finansial jangka panjang secara praktis dan terintegrasi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Ramadan hingga Lebaran merupakan periode yang identik dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari kebutuhan perjalanan mudik, berbagi Tunjangan Hari Raya (THR), hingga berbagai kebutuhan konsumsi lainnya.

Namun, di tengah peningkatan transaksi tersebut, masyarakat tetap perlu memperhatikan pengelolaan keuangan untuk masa depan.

“Melalui fitur digital seperti Growth pada aplikasi wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah merencanakan tujuan finansial mereka secara lebih terstruktur, sehingga setiap impian dapat dipersiapkan dengan langkah yang jelas dan konsisten,” kata Okki dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3).

Okki menyampaikan fitur Growth dirancang untuk memudahkan nasabah mempersiapkan berbagai kebutuhan finansial jangka panjang, seperti pendidikan, pernikahan, hingga rencana masa depan keluarga.

Momentum Ramadan dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi sekaligus menyusun perencanaan keuangan yang lebih baik.

Dalam fitur Growth, wondr by BNI menyediakan berbagai instrumen finansial yang dapat dimanfaatkan nasabah, seperti tabungan berjangka dan deposito dalam satu platform digital.