BNI Bagikan Hadiah Undian wondr Tahap II, Nasabah Bawa Pulang Mercedes-Benz E300

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memberikan apresiasi kepada nasabah melalui program undian Rejeki wondr BNI Tahap II, dengan membagikan berbagai hadiah menarik mulai dari Mercedes-Benz E300, Chery J6, Honda HR-V, hingga ratusan smartphone dan laptop.

Penyerahan hadiah dilakukan di Main Atrium Senayan City, Jakarta.

Hadiah utama berupa 1 unit Mercedes-Benz E300 diserahkan langsung oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan bersama jajaran Direksi BNI kepada para pemenang undian.

Selain itu, BNI juga membagikan 7 unit Chery J6, 10 unit All New Honda HR-V, 85 unit Honda Beat, serta ratusan perangkat elektronik sebagai bagian dari program loyalitas nasabah tersebut.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan program Rejeki wondr BNI merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada nasabah yang terus mempercayakan layanan perbankannya kepada BNI sekaligus aktif bertransaksi melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi digital wondr by BNI.

“Program Rejeki wondr BNI merupakan bentuk penghargaan kami kepada para nasabah yang telah mempercayakan berbagai aktivitas keuangannya kepada BNI sekaligus mendorong pemanfaatan layanan digital perbankan,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, program ini juga menjadi bagian dari komitmen BNI untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi nasabah melalui berbagai inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperluas pemanfaatan layanan digital perbankan.

Putrama mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan program undian BNI.