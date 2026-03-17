BNI Berangkatkan 7.000 Pemudik dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberangkatkan lebih dari 7.000 pemudik dalam program Mudik Gratis BUMN 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran arus mudik Idulfitri sekaligus memberikan layanan kepada masyarakat.

Program ini menjadi wujud komitmen BNI dalam menghadirkan layanan publik dengan semangat Melayani Sepenuh Hati.

Sebanyak 1.500 pemudik diberangkatkan pada Selasa (17/3/2026) dalam seremoni pelepasan yang dipusatkan di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, bersama sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) lainnya. Kegiatan tersebut mengusung tema "Mudik Nyaman Bersama: Mudik Aman, Berbagi Harapan".

Acara pelepasan dihadiri oleh Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Managing Director Stakeholder Management BPI Danantara Rohan Hafas serta para pimpinan BUMN termasuk Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar.

Alexandra mengatakan partisipasi BNI dalam program ini merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

"Melalui program Mudik Gratis BUMN 2026, BNI ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Program ini juga menjadi wujud kepedulian kami agar masyarakat dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga tercinta," ujar Alexandra dalam keterangan tertulis.

Selain pemberangkatan dari GBK, BNI juga mengoperasikan titik keberangkatan lain, yaitu dari BNI Wilayah 10 di Gatot Subroto Jakarta Pusat, BNI Wilayah 12 di Jalan Lada Jakarta Barat, BNI Wilayah 14 di Plaza BNI BSD Tangerang Selatan, serta BNI Wilayah 15 di kawasan Jatinegara Jakarta Timur.

Para peserta mudik diberangkatkan menuju lima rute utama, yakni Jakarta–Purwokerto, Jakarta–Semarang, Jakarta–Yogyakarta (via Solo), Jakarta–Surabaya, serta Jakarta–Malang (via Surabaya). Seluruh perjalanan dilakukan melalui jalur Tol Cikampek dan Tol Trans Jawa, dengan titik keluar disesuaikan dengan kota tujuan masing-masing.