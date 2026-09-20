BNI dan Unpad Perkuat Kemitraan Strategis, Dorong Ekosistem Pendidikan yang Adaptif

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat kemitraan strategis dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui kolaborasi di bidang layanan perbankan, transformasi digital, pengembangan ekosistem pendidikan, serta dukungan terhadap mahasiswa dan alumni.

Kemitraan tersebut berkembang seiring kebutuhan institusi pendidikan yang makin kompleks, tidak hanya dalam pengelolaan transaksi dan keuangan, tetapi juga dalam mendukung aktivitas sivitas akademika, pengembangan mahasiswa, hingga penguatan hubungan dengan komunitas alumni.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menyampaikan apresiasi atas kontribusi BNI dalam mendukung berbagai kebutuhan dan kegiatan Unpad.

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“Saya mengucapkan terima kasih kepada BNI yang selama ini sudah banyak berkontribusi dan bekerja sama dengan kami dalam berbagai macam hal,” ujar Arief.

Fondasi kemitraan BNI dan Unpad antara lain diperkuat melalui pengembangan Campus Financial Ecosystem.

Pada 2021, kedua institusi melaksanakan kick-off dan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi serta penyediaan layanan jasa perbankan.

Seiring perkembangannya, kolaborasi mencakup berbagai layanan, antara lain Fleksi Pendidikan S2-S3, penerbitan Kartu Ikatan Alumni Unpad, layanan e-Collection, serta Affinity Card.

Di sisi pengelolaan keuangan institusi, BNI mendukung Unpad melalui layanan cash management BNIdirect, penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan Virtual Account, serta berbagai solusi transaksi digital lainnya.