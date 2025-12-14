BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 dengan Tampil di Asian Le Mans Series
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung langkah pebalap nasional Sean Gelael yang membuka persiapan musim balap 2026 dengan tampil di ajang Asian Le Mans Series (ALMS) 2025/26.
Keikutsertaan ini menegaskan konsistensi Sean bersaing di level balap ketahanan internasional sekaligus membawa nama Indonesia di kompetisi global.
Sean Gelael akan turun di kelas GT bersama tim yang mengandalkan Ferrari 296 GT3, berkolaborasi dengan dua pebalap berpengalaman, Davide Rigon asal Italia dan Charly Samani dari Prancis.
Ini menjadi kali pertama Sean menggeber Ferrari dalam sebuah kejuaraan, setelah sebelumnya menggunakan sejumlah mobil pabrikan lain seperti BMW, McLaren, dan Audi di berbagai ajang GT.
Asian Le Mans Series merupakan salah satu kejuaraan balap ketahanan paling kompetitif di Asia, dengan mayoritas pebalap dan tim juga tampil di FIA World Endurance Championship (WEC) dan GT World Challenge Europe.
Di kelas GT, persaingan diprediksi ketat, terutama dengan kehadiran tim Manthey Racing yang menjadi juara bertahan ALMS dan dua kali berturut-turut menjuarai kelas LMGT3 di FIA WEC.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menilai, kiprah Sean Gelael mencerminkan potensi besar atlet Indonesia untuk bersaing secara konsisten di panggung internasional.
Karena itu, BNI memandang penting untuk memberikan dukungan terhadap perjalanan karier pebalap nasional tersebut.
BNI mendukung langkah pebalap nasional Sean Gelael yang membuka persiapan musim balap 2026 dengan tampil di ajang Asian Le Mans Series
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
- BNI Dorong Digitalisasi & Transparansi Rantai Pasok FMCG
- Buah Komitmen Tata Kelola Kuat, BNI Borong Dua Penghargaan ARA 2024
- BNI Tegaskan Komitmen Antikorupsi pada Puncak Peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta
- Komitmen Cegah Korupsi, Munadi Herlambang Wakili BNI Bawa Pulang The Most Trusted Company di CGPI Award 2025
- BNI Perluas Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Bencana di Sumatra