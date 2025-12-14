BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 dengan Tampil di Asian Le Mans Series

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung langkah pebalap nasional Sean Gelael yang membuka persiapan musim balap 2026 dengan tampil di ajang Asian Le Mans Series (ALMS) 2025/26.

Keikutsertaan ini menegaskan konsistensi Sean bersaing di level balap ketahanan internasional sekaligus membawa nama Indonesia di kompetisi global.

Sean Gelael akan turun di kelas GT bersama tim yang mengandalkan Ferrari 296 GT3, berkolaborasi dengan dua pebalap berpengalaman, Davide Rigon asal Italia dan Charly Samani dari Prancis.

Baca Juga: BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global

Ini menjadi kali pertama Sean menggeber Ferrari dalam sebuah kejuaraan, setelah sebelumnya menggunakan sejumlah mobil pabrikan lain seperti BMW, McLaren, dan Audi di berbagai ajang GT.

Asian Le Mans Series merupakan salah satu kejuaraan balap ketahanan paling kompetitif di Asia, dengan mayoritas pebalap dan tim juga tampil di FIA World Endurance Championship (WEC) dan GT World Challenge Europe.

Di kelas GT, persaingan diprediksi ketat, terutama dengan kehadiran tim Manthey Racing yang menjadi juara bertahan ALMS dan dua kali berturut-turut menjuarai kelas LMGT3 di FIA WEC.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menilai, kiprah Sean Gelael mencerminkan potensi besar atlet Indonesia untuk bersaing secara konsisten di panggung internasional.

Karena itu, BNI memandang penting untuk memberikan dukungan terhadap perjalanan karier pebalap nasional tersebut.