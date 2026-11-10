BNI Hadirkan Akses Keuangan Andal bagi Nasabah dengan Optimalkan Jaringan-Layanan Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus mengoptimalkan jaringan layanan, sumber daya manusia, dan teknologi digital untuk menjaga keandalan layanan keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan semangat Melayani Sepenuh Hati.

Hingga September 2026, BNI didukung 1.777 outlet, 13.381 unit ATM, dan 27.214 karyawan.

Infrastruktur tersebut diperkuat melalui integrasi layanan fisik dan digital, termasuk optimalisasi peran kantor cabang melalui inisiatif BRAVE (Branch, Region & Area Value Empowerment) yang mendorong setiap cabang menjadi pusat aktivitas bisnis dan layanan nasabah.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan optimalisasi jaringan dan sumber daya menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan di tengah perkembangan kebutuhan transaksi masyarakat dan dunia usaha.

"BNI terus mengoptimalkan jaringan dan sumber daya untuk memastikan layanan keuangan tetap andal dan mudah diakses," kata Okki dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Selasa (10/11).

Okki menyampaikan penguatan peran kantor cabang, pengembangan layanan digital, serta perluasan akses perbankan dilakukan perseroan agar layanan semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

"Seluruh upaya ini dijalankan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati," ujar Okki.