BNI Hadirkan Kemudahan Transaksi di MotoGP Mandalika 2026, Banyak Promo!

jpnn.com, MANDALIKA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan berbagai kemudahan transaksi dan program bagi nasabah selama gelaran MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, Lombok.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan kehadiran BNI di Mandalika menjadi bagian dari upaya perseroan memperluas kemudahan layanan transaksi dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk ajang olahraga internasional.

Melalui Kartu BNI dan QRIS wondr by BNI, nasabah bisa memanfaatkan berbagai benefit selama mengikuti rangkaian ajang tersebut.

"Melalui Kartu BNI, QRIS wondr by BNI, dan berbagai program yang kami hadirkan, nasabah dapat menikmati kemudahan bertransaksi sekaligus memperoleh benefit selama mengikuti rangkaian MotoGP. BNI ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang praktis dan nyaman bagi nasabah, sekaligus memberikan nilai tambah melalui berbagai program yang tersedia," ujar Okki.

Selama periode program, BNI menghadirkan cashback hingga Rp500.000 untuk pengajuan Kartu Kredit BNI melalui wondr by BNI, reward hingga Rp100.000 untuk pembukaan rekening melalui wondr by BNI, serta reward berupa koper bagi nasabah baru yang memenuhi ketentuan.

Nasabah yang melakukan migrasi ke wondr by BNI juga berkesempatan memperoleh reward Rp20.000 sesuai syarat dan ketentuan program.

Untuk transaksi di area gelaran, BNI memberikan cashback 10% hingga Rp300.000 untuk pembelian official merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan minimum transaksi Rp200.000.

Program yang berlangsung pada 6–13 Oktober 2026 tersebut berlaku bagi pengguna Kartu Kredit BNI, Debit BNI Mastercard, Debit BNI Emerald dan BNI Private, serta QRIS wondr by BNI.