jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik Amir Hamzah di Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat modal kerja, memenuhi kebutuhan bahan baku, dan mendukung peningkatan produksi.

Usaha yang dirintis Amir sejak 2009 itu kini melibatkan delapan tenaga kerja dan menghasilkan berbagai produk kerajinan berbahan kuningan, mulai dari suvenir, hiasan dekoratif, hingga produk dengan desain khusus sesuai permintaan pelanggan.

Pembiayaan melalui KUR BNI Jember membantu menjaga ketersediaan bahan baku untuk mendukung kelancaran produksi, terutama dalam memenuhi kebutuhan pesanan pelanggan.

Kerajinan kuningan merupakan salah satu bentuk industri kreatif yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mempertahankan keterampilan kerajinan yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam menjalankan usahanya, Amir memanfaatkan bahan baku kuningan yang diolah melalui berbagai tahapan produksi, mulai dari pembentukan cetakan, peleburan, pengecoran, pemolesan, hingga proses finishing.

Dengan dukungan peralatan produksi yang terus berkembang, usaha tersebut mampu menghasilkan berbagai variasi produk sesuai kebutuhan pasar.

Selain melayani pesanan masyarakat sekitar, produk kerajinan Amir turut dipasarkan melalui kerja sama dengan koperasi serta kepada pelanggan dari luar daerah.

Amir berharap dukungan tersebut dapat membantu usaha kerajinan yang dijalankannya terus berkembang kedepannya. "Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada BNI yang sudah mendukung usaha kami. Dukungan ini membuat kami semakin bersemangat untuk terus berkreasi dan mengembangkan usaha," ujar Amir.