BNI Memperkuat Peran sebagai Bank Sahabat Mahasiswa Lewat Jatinangor Music Fest

jpnn.com, JATINANGOR - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung penyelenggaraan Jatinangor Music Fest yang digelar Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad).

Kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian Homecoming Festival dalam rangka Dies Natalis ke-69 Universitas Padjadjaran.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya BNI memperkuat perannya sebagai mitra perbankan Unpad sekaligus menghadirkan layanan keuangan yang dekat dengan aktivitas mahasiswa, sivitas akademika, dan alumni.

Jatinangor Music Fest akan berlangsung di Lapangan Merah Unpad, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu, 19 September 2026.

Acara tersebut menghadirkan Bernadya, Maliq & D’Essentials, dan Dewa 19 serta menjadi ruang perjumpaan mahasiswa, alumni, dan masyarakat melalui musik dan berbagai aktivitas di lingkungan kampus.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, dukungan BNI terhadap Jatinangor Music Fest menjadi bagian dari upaya perseroan untuk hadir lebih dekat dengan generasi muda sekaligus memperluas kolaborasi dengan institusi pendidikan dan komunitas alumni.

Okki menyampaikan BNI memandang lingkungan kampus sebagai ruang penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan mahasiswa, sivitas akademika, dan alumni.

"Melalui Jatinangor Music Fest, kami ingin menghadirkan layanan perbankan digital yang dapat mendukung kebutuhan transaksi dan aktivitas sehari-hari," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7).