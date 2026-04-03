BNI Mengajak Nasabah Kurangi Emisi hingga Tanam Pohon Lewat Fitur wondr earth

BNI menghadirkan fitur wondr earth pada aplikasi wondr by BNI. Melalui fitur ini, nasabah dapat menghitung jejak karbon sekaligus melakukan aksi nyata berupa penanaman pohon untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari.

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengajak nasabah berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan menghadirkan fitur wondr earth pada aplikasi wondr by BNI.

Melalui fitur ini, nasabah dapat menghitung jejak karbon sekaligus melakukan aksi nyata berupa penanaman pohon untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan inovasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendorong gaya hidup berkelanjutan melalui layanan digital yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Melalui fitur wondr earth, BNI mengajak nasabah untuk berkontribusi langsung dalam menjaga lingkungan. Nasabah tidak hanya dapat menghitung jejak karbon, tetapi juga dapat menanam pohon dan memantau kontribusinya secara transparan mulai dari lokasi hingga perkembangan pertumbuhan pohon," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Melalui fitur tersebut, nasabah dapat mengakses kalkulator karbon untuk menghitung dampak lingkungan dari aktivitas harian.

Hasil perhitungan kemudian dikonversi menjadi rekomendasi jumlah pohon yang perlu ditanam sebagai upaya mengimbangi jejak karbon yang dihasilkan.

Untuk berpartisipasi, nasabah cukup membuka menu Lifestyle pada aplikasi wondr by BNI, kemudian mengikuti proses perhitungan jejak karbon.

Selanjutnya, nasabah dapat memilih lokasi penanaman serta melakukan transaksi pembelian bibit pohon setelah verifikasi data dan konfirmasi sumber dana.

