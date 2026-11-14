BNI Perkuat Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat Sejak Dini

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat kontribusinya dalam mendukung Program Sekolah Rakyat melalui BNI Sahabat Sekolah Rakyat, bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI Berbagi.

Melalui pilar Cerdas Belajar, BNI menghadirkan edukasi literasi dan inklusi keuangan untuk memperkenalkan siswa pada dasar-dasar pengelolaan keuangan, dunia perbankan, serta pentingnya mengambil keputusan finansial secara bijak.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Cerdas Belajar merupakan satu dari empat pilar BNI Sahabat Sekolah Rakyat, bersama Cerdas Menabung, Cerdas Sekolah, dan Peduli Sampah.

Keempat pilar tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan pengetahuan, karakter, serta kepedulian siswa terhadap lingkungan.

Khusus melalui Cerdas Belajar, BNI berupaya memperluas wawasan siswa melalui pembelajaran yang dekat dengan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari.

"Literasi keuangan merupakan salah satu pengetahuan penting yang perlu dikenalkan sejak dini. Dengan pemahaman yang baik, siswa diharapkan dapat mengenali kebutuhan, mengelola uang secara bijak, serta memahami berbagai layanan keuangan yang dapat mendukung kehidupan mereka," ujar Okki dalam keterangan tertulis pada Sabtu (14/11/2026).

Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, BNI terus mengambil peran dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu wujud kontribusi tersebut, khususnya dalam memperluas akses pembelajaran dan memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.