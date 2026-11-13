BNI Permudah Investasi SBN Ritel ST017 lewat wondr, Imbal Hasil Minimal 7,05%

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memperluas akses masyarakat untuk berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui aplikasi wondr by BNI.

Kali ini, nasabah dapat berinvestasi pada Sukuk Tabungan seri ST017 yang menjadi seri terakhir penerbitan SBN Ritel pada 2026.

Masa penawaran ST017 berlangsung mulai 6 November hingga 2 Desember 2026. Instrumen investasi syariah yang diterbitkan pemerintah tersebut hadir dalam dua pilihan seri, yakni ST017T2 dengan tenor 2 tahun dan ST017T4 dengan tenor 4 tahun.

ST017T2 menawarkan imbal hasil minimal 6,95% per tahun atau BI Rate ditambah spread 1,20%, sedangkan ST017T4 menawarkan imbal hasil minimal 7,05% per tahun atau BI Rate ditambah spread 1,30%. Imbal hasil tersebut dikenakan pajak 10%.

ST017 menggunakan skema imbal hasil mengambang dengan batas minimal (floating with floor) yang mengacu pada BI Rate.

Apabila BI Rate meningkat, imbal hasil ST017 akan disesuaikan naik sesuai jadwal penyesuaian. Sebaliknya, apabila BI Rate menurun, imbal hasil ST017 tidak akan lebih rendah dari tingkat minimal yang telah ditetapkan pada awal masa penawaran. Penyesuaian imbal hasil dilakukan setiap tiga bulan.

SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan ST017 menjadi kesempatan terakhir pada tahun ini bagi masyarakat untuk memulai maupun melanjutkan investasi melalui instrumen SBN Ritel di pasar perdana.

"ST017 dapat menjadi salah satu pilihan investasi bagi nasabah dengan imbal hasil yang dibayarkan setiap bulan. BNI juga terus mengoptimalkan layanan digital agar proses investasi dapat dilakukan dengan semakin mudah," ujar Steven dalam keterangan tertulis.