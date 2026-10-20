BNI Pertahankan Predikat Tertinggi Penerapan GCG dalam Dua Tahun Berturut-turut

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali meraih penghargaan Leadership in Corporate Governance dalam ajang The 17th IICD Corporate Governance Award 2026.

Capaian tersebut menandai keberhasilan BNI mempertahankan predikat tertinggi dalam penghargaan tata kelola perusahaan tersebut selama dua tahun berturut-turut.

Sebelumnya, pada 2025, BNI meningkatkan pencapaiannya dari kategori 'Best Overall' menjadi 'Leadership in Corporate Governance'. Keberhasilan mempertahankan predikat tersebut pada 2026 mencerminkan konsistensi perseroan dalam memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Dalam ajang yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) pada Senin (12/10/2026) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, BNI juga masuk dalam daftar 'Top 50 Emiten BigCap Public Listed Company'.

BNI juga mencatat posisi terbaik dalam penerapan tata kelola di kelompok KBMI 4, memperkuat konsistensi perseroan dalam menjaga standar GCG di antara bank-bank dengan modal inti terbesar di Indonesia.

Penilaian IICD mengacu pada metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mengevaluasi berbagai aspek tata kelola perusahaan terbuka, antara lain keterbukaan informasi, tanggung jawab pengurus perusahaan, keberlanjutan, serta perlindungan hak pemegang saham.

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Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi BNI untuk terus menjaga kualitas tata kelola dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan.

"Bagi BNI, tata kelola perusahaan bukan hanya bagian dari pemenuhan ketentuan, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan pemegang saham, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola yang baik agar setiap keputusan bisnis dijalankan secara bertanggung jawab dan mendukung keberlanjutan perusahaan," ujar Okki dalam keterangan tertulis.