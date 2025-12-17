BNI Raih 2 Penghargaan Internasional Bergengsi atas Konsistensi dalam Pengembangan SDM

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memperoleh pengakuan internasional atas konsistensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui BNI Corporate University.

Perseroan meraih dua penghargaan internasional bergengsi yang menegaskan kualitas strategi pembelajaran dan penguatan kapabilitas karyawan secara berkelanjutan.

Penghargaan pertama diraih pada ajang International Customer Experience Awards (ICXA) 2025 yang digelar di Park Plaza London Riverbank, Inggris.

Dalam ajang tersebut, BNI Corporate University meraih Gold Award Winner untuk kategori Best Learning and Development – Over 5.000 Employees.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan transformasi strategis yang dijalankan BNI dalam pengembangan kapabilitas insan perusahaan.

"BNI menempatkan pembelajaran sebagai bagian integral dari pertumbuhan bisnis, dengan menjadikan karyawan sebagai pusat pengembangan dan pimpinan sebagai coach dalam proses pembelajaran," ujar Munadi dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12).

ICXA merupakan ajang internasional yang memberikan apresiasi kepada organisasi dengan praktik terbaik dalam pengelolaan customer experience, termasuk di dalamnya strategi learning and development yang berdampak langsung pada produktivitas dan kinerja.

Dalam penilaian juri, BNI dinilai unggul melalui penerapan Personalized Learning Journey yang menyelaraskan proses pembelajaran dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja.