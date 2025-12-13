BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus berupaya memperkuat daya saing UMKM kembali mendapat pengakuan pemerintah.

Pada ajang Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 yang dilaksanakan pada awal Desember ini, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI menganugerahkan BNI predikat Kolaborator Entrepreneur Hub, sebagai apresiasi atas kontribusi perseroan dalam mendukung UMKM naik kelas dan Go Global.

Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi BNI dalam menghadirkan solusi pembiayaan, edukasi, dan pendampingan UMKM melalui platform BNI Xpora.

"BNI sangat mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM RI yang terus mendorong semangat inovasi dan keberlanjutan para pelaku usaha. Pengakuan ini memberikan motivasi tambahan bagi kami untuk melanjutkan misi mendukung UMKM naik kelas dan memperluas penetrasi mereka ke pasar global," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis.

Pada kesempatan yang sama, UMKM mitra BNI Xpora, PT Azaki Food Internasional, turut menerima apresiasi kategori FinImpact Entrepreneur. Perusahaan ini telah berhasil menembus pasar global dengan produk tempe yang diekspor ke 12 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat, dan Belanda.

Iqbal menjelaskan inisiatif BNI melalui Xpora dirancang untuk menghadirkan dukungan menyeluruh, mulai dari pelatihan ekspor, pendampingan kurasi produk, akses pasar melalui sembilan kantor cabang luar negeri BNI, hingga layanan digital seperti wondr by BNI, BNIdirect, dan TapCash yang membantu efisiensi operasional UMKM.

Apresiasi ini diberikan dalam seremoni di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, yang dihadiri ribuan peserta secara hybrid dari berbagai sektor, termasuk lembaga pembiayaan, dunia usaha, komunitas wirausaha, perguruan tinggi, dan nominator wirausaha inspiratif dari seluruh Indonesia.

Acara turut dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Keynote Speaker.