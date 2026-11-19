jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat peningkatan MSCI ESG Ratings dari A menjadi AA.

Pencapaian tersebut memperkuat posisi BNI sebagai salah satu bank nasional dengan peringkat ESG tertinggi di kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV sekaligus mencerminkan konsistensi perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan operasional.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan peningkatan peringkat tersebut menjadi pengakuan atas berbagai penguatan yang dilakukan BNI dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Bagi BNI, keberlanjutan bukan sekadar bagian dari tanggung jawab perusahaan, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi dan pengembangan bisnis jangka panjang.

“Peningkatan peringkat ESG ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola, mengelola risiko secara prudent, serta memastikan kegiatan bisnis memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Peningkatan rating tersebut didukung oleh sejumlah aspek pengelolaan ESG BNI yang memperoleh penilaian positif dari MSCI, antara lain pengelolaan sumber daya manusia, perluasan akses keuangan, serta perlindungan data dan keamanan siber.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, BNI memperkuat strategi talent pipeline untuk meningkatkan kompetensi pegawai sekaligus mempersiapkan pemimpin masa depan. Perseroan juga menerapkan remunerasi berbasis kinerja. MSCI menilai praktik pengelolaan SDM BNI lebih unggul dibandingkan perusahaan sejenis di industri.

Pada aspek inklusi keuangan, MSCI juga menilai BNI lebih unggul dibandingkan perusahaan sejenis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Hingga September 2026, penyaluran kredit segmen kecil, baik KUR maupun non-KUR, mencapai Rp78,9 triliun atau tumbuh 6,1% secara tahunan. Sementara itu, jaringan BNI Agen46 telah mencapai lebih dari 234 ribu agen atau tumbuh 3,8% secara tahunan.