BNI Raih Penghargaan CIO of the Year di ASEAN Fintech Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - SEVP Information Technology PT Bank Negara Indonesia (BNI) Victor Erico Korompis meraih penghargaan Best CIO of the Year dari ASEAN Fintech Awards.

Penghargaan tersebut diraih atas inovasi teknologinya yang menegaskan keberhasilan transformasi digital BNI.

Penghargaan ini diumumkan sebagai bagian dari ASEAN Fintech Forum, sebuah platform terkemuka di Asia Tenggara untuk para pemimpin teknologi finansial.

Penghargaan CIO of the Year merupakan bukti nyata dari kepemimpinan visioner dan inovasi berkelanjutan yang ditunjukkan oleh Victor Korompis dalam mendorong transformasi digital BNI.

Di tengah lanskap keuangan yang terus berkembang, peran teknologi menjadi semakin krusial, dan BNI berkomitmen penuh untuk memanfaatkan inovasi demi memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

”Saya mengucapkan terima kasih kepada ASEAN Fintech Forum, penghargaan ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya mewakili BNI, khususnya kepada seluruh tim yang bekerja sama melakukan transformasi digital dengan cepat sehingga tercipta aplikasi wondr by BNI dan kebaruan pada platform BNIdirect,” ungkap Victor.

Menurut Victor, melalui transformasi yang menyeluruh, BNI mampu meningkatkan dan memodernisasi seluruh layanan digital yang dimilikinya.

Penghargaan CIO of the Year yang diraih Victor Korompis menempatkan BNI sejajar dengan institusi keuangan terkemuka lainnya di ASEAN yang juga meraih penghargaan di berbagai kategori seperti Maybank dan CIMB Malaysia, Rizal Commercial Banking Corporation dan East West Bank dari Filipina, Trust Bank di Singapura dan berbagai sosok berpengaruh lainnya di sejumlah bank regional.(chi/jpnn)