jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berhasil mempertahankan penghargaan dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2025 dengan kembali menempati peringkat ketiga pada kategori BUMN Go Publik Sektor Keuangan dengan Total Pendapatan di Atas Rp18 Triliun.

Penghargaan tersebut diterima Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam seremoni yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (23/11).

ARA 2025 diikuti 155 peserta dari berbagai kategori dan melibatkan sejumlah institusi, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Danantara Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Proses penilaian dilakukan melalui dua tahapan, yakni evaluasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, serta wawancara dengan dewan juri.

Penilaian mencakup pemenuhan ketentuan regulasi, kualitas keterbukaan informasi, serta penerapan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada prinsip etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sebagai bagian dari tanggung jawab kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Okki menyampaikan sebagai perusahaan terbuka, BNI berkomitmen menghadirkan informasi yang transparan, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar investor dan pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja, arah strategis, serta prospek perusahaan.

"Kualitas keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap BNI,” ujar Okki.