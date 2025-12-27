BNI Raih Penghargaan Mitra Strategis Kampus Digital di Anugerah Diktisaintek 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mendapatkan pengakuan atas perannya dalam mendukung transformasi digital sektor pendidikan tinggi.

BNI meraih penghargaan Most Strategic Partner for Digital Campus Financial Ecosystem pada ajang Anugerah Diktisaintek 2025 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Penghargaan tersebut diterima dalam acara yang berlangsung di Gedung D Kemdiktisaintek, Jakarta, pada 19 Desember 2025.

Apresiasi itu diberikan atas konsistensi BNI dalam mengembangkan solusi ekosistem keuangan digital yang mendukung program Diktisaintek Berdampak, khususnya dalam memperkuat tata kelola keuangan kampus yang modern dan terintegrasi.

Direktur Institutional Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Eko Setyo Nugroho mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis perguruan tinggi.

Menurutnya, transformasi digital kampus membutuhkan dukungan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

“BNI berkomitmen menghadirkan ekosistem keuangan digital terintegrasi untuk mendukung tata kelola keuangan kampus yang lebih efisien dan modern,” ujar Eko dalam keterangan tertulis.

Melalui pengembangan Digital Financial Ecosystem, BNI dinilai berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perguruan tinggi.