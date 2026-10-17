BNI Raih Peringkat 4 BUMN Layanan Terbaik di Danantara Indonesia CX100 Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menempati peringkat keempat dalam Top 10 BUMN Layanan Terbaik pada Danantara Indonesia CX100 Award 2026.

Pencapaian tersebut menempatkan BNI di jajaran teratas BUMN dalam penilaian kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Danantara Indonesia CX100 Award 2026 yang berlangsung di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa (13/10/2026), dan dihadiri Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria.

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Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan kualitas layanan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat daya saing perusahaan.

"Bagi BNI, kualitas layanan merupakan bagian dari daya saing perusahaan. Karena itu, kami terus memastikan pengembangan layanan sejalan dengan kebutuhan nasabah dan arah transformasi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia," ujar Putrama.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kanal digital yang berjalan beriringan dengan penyempurnaan layanan di jaringan kantor cabang.

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Pada segmen ritel, BNI terus mengembangkan wondr by BNI, sedangkan di segmen wholesale perseroan memperkuat BNIdirect. Hingga Semester I 2026, wondr by BNI mencatat 15,1 juta pengguna dengan 1,1 miliar transaksi senilai Rp958 triliun.

Sementara itu, BNIdirect memiliki 279,7 ribu pengguna dengan 789 juta transaksi senilai Rp6.039 triliun. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya peran kanal digital dalam mendukung aktivitas finansial nasabah individu maupun korporasi.