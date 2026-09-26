BNI Sahabat Sekolah Rakyat Hadirkan Edukasi Bagi Siswa di Sulsel

jpnn.com, SULAWESI SELATAN - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat melalui BNI Sahabat Sekolah Rakyat, program edukatif yang dirancang untuk memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar siswa.

Mengusung tema 'Mimpi yang Diberi Ruang', kegiatan tersebut digelar di Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/9).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan BNI melalui BNI Sahabat Sekolah Rakyat yang dinilai sejalan dengan kebutuhan pengembangan siswa dan lingkungan sekolah.

"Atas nama Kementerian Sosial yang diberi tugas oleh Presiden untuk mengoperasionalkan Sekolah Rakyat, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BNI yang di usia ke-80 tahun memilih hadir untuk anak-anak kita, anak-anak Sekolah Rakyat," tuturnya.

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho mengatakan BNI Sahabat Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya perseroan mendukung pendidikan melalui pembekalan yang praktis dan relevan bagi siswa.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi hal-hal praktis yang dapat bermanfaat bagi siswa, khususnya dalam membangun kebiasaan belajar dan memahami pengelolaan keuangan sejak dini. Kami berharap ruang belajar dan berbagi ini dapat membantu siswa mengembangkan potensi serta semakin percaya diri dalam meraih cita-citanya," ujar Eko.

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BNI Sahabat Sekolah Rakyat dikembangkan melalui empat pilar, yaitu Cerdas Belajar, Cerdas Mengelola Keuangan, Cerdas Sekolah, dan Peduli Bersama.

Keempat pilar tersebut mencakup penguatan semangat belajar dan potensi siswa, pengenalan pengelolaan keuangan, dukungan terhadap lingkungan sekolah, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar.