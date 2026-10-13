BNI Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Padang

jpnn.com, PADANG - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Kota Padang, Sumatera Barat.

Bantuan tersebut diberikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI Berbagi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, bantuan disalurkan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat berdasarkan informasi dari Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang.

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"BNI turut prihatin atas kondisi yang dialami masyarakat terdampak banjir di Padang. Kami berupaya memberikan dukungan sesuai kebutuhan warga dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal," ujar Okki.

Berdasarkan informasi sementara, sebanyak 672 warga mengungsi di tiga lokasi di Kecamatan Kuranji.

Sementara itu, sekitar 459 kepala keluarga terdampak banjir di Kecamatan Koto Tangah, meliputi Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto dan Lubuk Minturun.

Sebagian warga terdampak mengungsi di masjid, sedangkan lainnya tinggal sementara di rumah keluarga atau kerabat.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BNI menyalurkan air mineral, selimut, mi instan, beras, minyak goreng, dan telur.