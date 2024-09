BNI Sekuritas Ajak 3 Mitra Menyukseskan Program Net Zero Emission

jpnn.com, JAKARTA - PT. BNI Sekuritas menjalin kemitraan dengan Fairatmos, River Clean Up, dan Cemara Paper, dalam melaksanakan serangkaian kegiatan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) "We Move, We Share, We Care."

CSR tersebut berfokus pada tiga pilar yaitu literasi dan inklusi keuangan, keberlanjutan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Direktur Operasional dan Pembina CSR BNI Sekuritas, Yoga Mulya, menekankan komitmen perusahaan terhadap praktik berkelanjutan melalui inisiatif inovatif, yang bertujuan mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak terkait darat, udara, dan air.

"Dengan bermitra bersama Fairatmos, River Clean Up, dan Cemara Paper, kami mengambil langkah konkret menuju pencapaian Net Zero Emission (NZE), sambil mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," kata Yoga dalam keterangannya, Kamis (26/9).

Dalam langkah signifikan mendukung upaya NZE milik pemerintah, BNI Sekuritas menjalin kerja sama dengan Fairatmos, perusahaan teknologi iklim asal Asia Tenggara, untuk menanam 3.000 pohon mangrove secara bertahap di Laguna Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah.

Penanaman tahap awal sebanyak 1.000 pohon telah dilakukan dan jumlah ini akan mencapai 3.000 pohon seiring dengan peringatan 30 tahun berdirinya BNI Sekuritas pada 2025.

Harapannya, kata dia, inisiatif tersebut dapat berkontribusi untuk menyerap sekitar 57 ton emisi CO2 ekuivalen atau lebih dalam sepuluh tahun ke depan.

CEO dan Founder Fairatmos Natalia Rialucky Marsudi melanjutkan antusiasmenya terhadap kolaborasi tersebut.