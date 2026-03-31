BNI Siapkan Layanan Terbatas dan Digital 24 Jam Selama Libur Paskah 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan layanan perbankan tetap berjalan selama libur Hari Paskah pada Jumat, 3 April 2026, melalui operasional terbatas di sejumlah kantor cabang serta optimalisasi kanal digital.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran transaksi masyarakat pada momen libur nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

"BNI berkomitmen untuk tetap menghadirkan layanan perbankan bagi masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan transaksi pada momen libur nasional seperti Hari Paskah,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

BNI menyiapkan 16 outlet yang beroperasi secara terbatas pada 3 April 2026 dengan jam layanan pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Pada periode tersebut, nasabah tetap dapat melakukan berbagai transaksi penting, seperti setoran BBM Pertamina, setoran Bulog, penerimaan negara, serta layanan setoran, penarikan tunai, dan pemindahbukuan antarrekening BNI dengan batas maksimal Rp 25 juta per rekening per hari.

Selain layanan di kantor cabang, BNI juga memastikan seluruh kanal digital tetap beroperasi normal selama 24 jam. Nasabah dapat mengakses berbagai layanan transaksi melalui aplikasi wondr by BNI, BNIdirect, ATM, serta layanan perbankan elektronik lainnya.

Okki menambahkan, pemanfaatan layanan digital menjadi solusi utama bagi masyarakat untuk tetap bertransaksi secara praktis tanpa harus datang ke kantor cabang.

"Nasabah dapat memanfaatkan layanan digital BNI yang tersedia selama 24 jam untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi secara lebih mudah, cepat, dan aman selama periode libur," kata Okki.