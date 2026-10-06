BNI Tawarkan SBR015 Lewat wondr, Ada Cashback Hingga Rp15 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui aplikasi wondr by BNI.

Kali ini, nasabah bisa berinvestasi pada Savings Bond Ritel seri SBR015, sekaligus berkesempatan memperoleh cashback hingga Rp15 juta untuk pembelian menggunakan sumber dana fresh fund.

SBR015 merupakan SBN Ritel yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dengan skema imbal hasil mengambang dengan batas minimum (floating with floor).

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Dengan skema tersebut, tingkat imbal hasil dapat menyesuaikan perkembangan suku bunga acuan, namun tidak lebih rendah dari tingkat minimum yang telah ditetapkan.

SBR015 tersedia dalam dua pilihan tenor. SBR015T2 memiliki tenor dua tahun dengan tingkat imbal hasil minimum 6,75% per tahun dan jatuh tempo pada 10 Oktober 2028.

Sementara itu, SBR015T4 memiliki tenor empat tahun dengan tingkat imbal hasil minimum 6,85% per tahun dan jatuh tempo pada 10 Oktober 2030.

SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan, akses investasi melalui wondr by BNI memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan berbagai instrumen investasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial masing-masing.

"Melalui wondr by BNI, kami ingin memberikan akses investasi yang semakin mudah dan praktis bagi masyarakat. Kehadiran SBR015 juga menjadi kesempatan bagi nasabah untuk membangun portofolio melalui instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah," ujar Steven.