BNI Umumkan Pemenang Tahap II Rejeki wondr

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengumumkan pemenang tahap kedua program undian Rejeki wondr BNI pada 24 Februari 2026 di Grha BNI, Jakarta.

Program loyalitas yang berlangsung sejak April 2025 hingga Januari 2026 itu menyiapkan ribuan hadiah, termasuk dua unit Mercedes-Benz New E300 sebagai hadiah utama.

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan pengundian tahap kedua menjadi penutup rangkaian program yang dirancang sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah atas loyalitas dan partisipasi aktif dalam menggunakan produk serta layanan BNI, khususnya melalui aplikasi wondr by BNI.

“Pengundian tahap kedua ini menjadi penutup rangkaian program Rejeki wondr BNI yang berlangsung sejak April 2025 hingga Januari 2026. Program ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada nasabah setia,” ujar Corina dalam keterangan tertulis.

Selain dua unit Mercedes-Benz New E300, BNI menyiapkan 14 unit Chery J6, 20 unit Honda HR-V, 170 unit Honda Beat, ratusan smartphone, serta berbagai hadiah elektronik lainnya.

Sebelumnya, pengundian tahap pertama telah dilakukan pada 11 Agustus 2025.

Menurut Corina, sistem pengundian dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan yang lebih merata kepada nasabah di seluruh wilayah Indonesia.

Distribusi hadiah juga dilakukan hingga tingkat cabang guna memperluas peluang pemenang di berbagai daerah.