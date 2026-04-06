BNN dan Bea Cukai Gagalkan Peredaran 2 Kg Sabu-Sabu Jaringan Lintas Provinsi di Kalsel

jpnn.com, BANJARMASIN - Upaya perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika kembali menunjukkan hasil nyata.

Melalui sinergi lintas instansi, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, Tim Interdiksi BNN, serta Bea Cukai melalui Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu seberat sekitar 2 kilogram yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kalsel.

Sinergi tersebut menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran narkotika lintas provinsi yang berpotensi merusak generasi muda.

Kasus ini terungkap pada Rabu (4/3), saat petugas mencurigai pergerakan seorang tersangka berinisial MF (23), yang melakukan perjalanan dari Bandara Silangit, Sumatera Utara, menuju Banjarmasin melalui transit di Jakarta.

Tim gabungan kemudian melakukan pembuntutan secara intensif, bahkan hingga ke dalam pesawat.

“Jadi kami melakukan joint investigation dengan Tim Interdiksi BNN RI yang juga menempel (membuntuti) di dalam pesawat,” kata Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalsel Kombes Andri Koko Prabowo dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Setibanya di Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, tim gabungan melanjutkan pengawasan terhadap tersangka hingga diketahui menginap di sebuah penginapan di sekitar bandara dengan membawa koper berwarna merah.

Keesokan harinya, Kamis (05/03), petugas menggeledah yang ditempati tersangka.