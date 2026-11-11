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BNN & DPR Minta Jaringan Narkotika Berkedok Vape Dibongkar hingga ke Pemasok

BNN & DPR Minta Jaringan Narkotika Berkedok Vape Dibongkar hingga ke Pemasok
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Sektretaris Utama BNN Aep Saepudin dalam Sarasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba dengan tema “Vape di Persimpangan Jalan antara Hak Konsumen, Ancaman Narkotika, Moralitas Agama, dan Kepentingan Ekonomi Nasional” beberapa waktu lalu. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - BNN dan DPR RI meminta aparat penegak hukum membongkar jaringan narkotika yang memanfaatkan vape sebagai media peredaran, mulai dari pemasok hingga distributor.

Hal ini disampaikan dalam Sarasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba dengan tema “Vape di Persimpangan Jalan antara Hak Konsumen, Ancaman Narkotika, Moralitas Agama, dan Kepentingan Ekonomi Nasional” beberapa waktu lalu.

Sekretaris Utama BNN Aep Saepudin mengatakan penanganan penyalahgunaan vape yang mengandung narkotika harus dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti.

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Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kepastian hukum, perlindungan kesehatan masyarakat, serta dampak kebijakan terhadap industri rokok elektronik

"Negara tentunya harus mengambil langkah tepat dan bijak. Pendekatan atau landasan setiap kebijakan yang diambil negara harus berbasis bukti," ujar Aep dikutip JPNN.com, Rabu (11/11).

Aep menegaskan pengawasan tidak cukup hanya menyasar produk vape yang terbukti mengandung zat terlarang.

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Aparat juga harus menelusuri sumber pasokan, jalur distribusi, pihak yang memperoleh keuntungan, hingga aktor yang mengendalikan peredaran narkotika tersebut.

Dia turut meminta edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan vape diperkuat, terutama di kalangan generasi muda.

BNN dan DPR meminta aparat penegak hukum membongkar jaringan narkotika yang memanfaatkan vape sebagai media peredaran.

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