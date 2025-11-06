menu
BNN Gerebek Kampung Ambon Jakbar, Sang Bandar Besar Masih Bebas Berkeliaran

BNN Gerebek Kampung Ambon Jakbar, Sang Bandar Besar Masih Bebas Berkeliaran

BNN Gerebek Kampung Ambon Jakbar, Sang Bandar Besar Masih Bebas Berkeliaran
Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, terkait peredaran narkoba di kawasan tersebut, Kamis (6/11/2025). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek Kompleks Permata atau yang dikenal dengan Kampung Ambon di kawasan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (6/11/2025) sore.

Kampung Ambon selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan peredaran narkotika di ibu kota.

Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN RI, Brigjen Roy Hadi Siahaan, di Jakarta, Kamis, menyebut, operasi itu merupakan tindak lanjut dari Kepala BNN dan Bareskrim Polri untuk menindak tegas wilayah rawan narkoba.

“Kami sangat 'concern' (perhatian) terkait beberapa titik daerah rawan yang kami sinyalir sebagai kampung narkoba," ujarnya.

Roy menyebut, dalam operasi kali ini belum ada bandar besar yang tertangkap, tetapi pihaknya terus melakukan pengejaran terhadap tersangka utama.

“Hari ini kami coba mendapatkan tersangka, tetapi belum ketemu. Kami tetap serius untuk mencarinya,” kata dia.

Kendati demikian, pihaknya berhasil meringkus puluhan orang yang kini sedang diperiksa intensif untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba.

“Saat ini ada puluhan orang yang ditangkap. Kami lakukan interogasi untuk memastikan apakah (bagian) jaringan atau bukan,” ujar dia.

BNN menggerebek Kompleks Permata atau yang dikenal dengan Kampung Ambon di kawasan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (6/11/2025) sore.

