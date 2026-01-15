BNN Perkuat Implementasi Visi Prabowo dalam Perang Melawan Narkoba
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Suyudi Ario Seto, memaparkan langkah strategis lembaganya dalam mendukung implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Career Day Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) DKI Jakarta ke-10 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, baru-baru ini.
Komjen Suyudi menegaskan bahwa visi Asta Cita Presiden Prabowo menempatkan pemberantasan narkoba sebagai agenda prioritas negara.
Menurutnya, isu narkoba bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga bagian dari reformasi sistem hukum serta tata kelola pemerintahan yang tengah diperkuat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam, memberikan apresiasi atas langkah BNN yang dianggap sejalan dengan visi Presiden.
Dia menilai kehadiran Kepala BNN di forum pendidikan menunjukkan pendekatan pencegahan yang langsung menyasar generasi muda.
“BNN di bawah Komjen Suyudi telah mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo dengan konkret,” ujar Anam, Kamis (15/1).
Anam menambahkan bahwa strategi BNN dinilai selaras dengan semangat Asta Cita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap ancaman narkoba.
BNN memaparkan langkah strategis mendukung visi Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba.
