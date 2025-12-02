BNN Ungkap Dewi Astutik Satu Jaringan Gembong Narkoba Fredy Pratama

jpnn.com - TANGERANG - Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bersama tim gabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menangkap gembong narkoba jaringan internasional Golden Triangle Dewi Astutik alias Mami.

Diketahui, buron Interpol Dewi Astutik alias Mami merupakan aktor intelektual penyeludupan dua ton sabu-sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 lalu, serta beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent.

Dalam pengendalian Dewi, jejaring ini diketahui beraktivitas sebagai pengambil dan distribusi narkotika berbagai jenis, termasuk kokain, sabu-sabu, dan ketamin, dengan tujuan negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

BNN mengungkap bahwa Dewi Astutik alias Mami terlibat ke dalam salah satu jaringan gembong narkoba Fredy Pratama. "Berdasarkan hasil analisis terdapat dua nama utama asal Indonesia yang mendominasi penyelundupan narkoba di kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama," kata Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto dalam konferensi pers di Tangerang, Selasa (2/12).

Suyudi mengatakan, Dewi Astutik yang juga menjadi buronan aparat penegak hukum Korea Selatan ini terlibat dalam pengendalian perdagangan narkotika jaringan Asia Timur, Tenggara dan Afrika.

"Dewi merupakan rekrutmen dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan," ujarnya.

Suyudi mengatakan saat ini tim penyidik BNN tengah melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap Dewi untuk mengungkap peran atas keterlibatan Fredy Pratama.

Suyudi juga menjelaskan Dewi ditangkap oleh petugas di wilayah Sihanoukville bagian barat Kamboja saat hendak masuk ke lobi salah satu hotel. Penangkapan dilakukan cepat tanpa adanya perlawanan dari Dewi. “Saat itu, target diamankan ketika sedang bersama seorang laki-laki,” kata Suyudi.