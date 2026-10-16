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BNNP Bali Buru WNA Pengendali Penyelundupan 4,59 Kg Kokain

BNNP Bali Buru WNA Pengendali Penyelundupan 4,59 Kg Kokain
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Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali mengamankan tiga orang tersangka diduga melakukan penyelundupan kokain di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/HO-Humas BNNP Bali

jpnn.com - DENPASAR - Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali memburu seorang warga negara asing (WNA) yang diduga sebagai pengendali penyelundupan 4,59 kilogram kokain melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sebelumnya, Tim Gabungan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai dan BNNP Bali telah menangkap dua wisatawan asal Chile berinisial J dan B, serta seorang warga negara Indonesia inisial HU yang diduga menerima kokain tersebut.

"Kami masih memburu seorang WNA yang diduga sebagai pengendalinya. Diduga kuat para pelaku ini merupakan jaringan narkoba internasional,"  ungkap Pelaksana Tugas Kepala BNNP Bali Kombes Stevy Frits Pattiasina di Denpasar, Bali, Jumat (16/10).

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Stevy menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari hasil analisis citra X-ray terhadap barang bawaan penumpang di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Sabtu (3/10) sekitar pukul 16.00 WITA.

Petugas kemudian memeriksa dua tas ransel atau backpack milik J dan B yang tiba menggunakan penerbangan Jetstar JQ43 dari Melbourne, Australia. Keduanya diketahui melakukan perjalanan dari Santiago, Chile, melalui penerbangan LATAM Airlines LA805. “Kedua WNA tersebut datang ke Bali untuk berlibur,” katanya.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan empat kemasan plastik hitam berisi serbuk putih yang diduga kokain. Barang tersebut disembunyikan di dinding belakang tas menggunakan modus false compartment atau kompartemen tersembunyi.

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Tas milik J berisi dua kemasan dengan berat bruto 2.284,5 gram. Adapun tas milik B berisi dua kemasan dengan berat bruto 2.310 gram. "Total barang bukti yang disita sekitar 4,59 kilogram bruto," ucap Stevy.

Dalam pengembangan kasus, petugas sempat memeriksa dua sopir travel yang menjemput kedua wisatawan tersebut atas permintaan pihak hotel. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua sopir tidak terlibat dan hanya berstatus sebagai saksi.

BNNP Bali memburu WNA yang diduga sebagai pengendali penyelundupan 4,59 kg kokain.

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