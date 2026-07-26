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BNNP Sumsel Razia Tempat Hiburan Malam di Palembang, 6 Pengunjung Positif Narkoba

BNNP Sumsel Razia Tempat Hiburan Malam di Palembang, 6 Pengunjung Positif Narkoba
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BNNP Sumsel saat melaksanakan razia tempat hiburan malam di Palembang. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan (BNNP Sumsel) kembali menggencarkan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menggelar razia di dua tempat hiburan malam di Kota Palembang, Minggu (26/7) dini hari.

Dalam operasi yang dimulai sekitar pukul 01.00 WIB tersebut, petugas melakukan tes urine terhadap puluhan pengunjung.

Hasilnya, enam orang dinyatakan positif menggunakan narkotika dan langsung diamankan untuk menjalani proses lebih lanjut.

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Razia dipimpin Kabid Pemberantasan BNNP Sumsel Kombes Basani R. Sagala.

Adapun lokasi pertama yang menjadi sasaran adalah For Good Luck di kawasan Ilir Timur II Palembang.

"Dari 29 pengunjung yang menjalani tes urine, dua orang dinyatakan positif, masing-masing satu laki-laki dan satu perempuan," ungkap Basani.

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Selanjutnya, petugas bergerak ke Gen-Z Party Area yang berada di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Di lokasi ini, sebanyak 51 pengunjung menjalani pemeriksaan urine.

BNNP Sumsel melakukan razia di dua tempat hiburan malam di Palembang. Hasilnya enam orang pengunjung dinyatakan positif narkoba

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