BNPB: 1.050 Hunian Sementara Untuk Warga Sudah Terbangun di Aceh

BNPB: 1.050 Hunian Sementara Untuk Warga Sudah Terbangun di Aceh

BNPB: 1.050 Hunian Sementara Untuk Warga Sudah Terbangun di Aceh
Hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak di Kota Padang, Sumatra Barat. Foto: dok BNPB

jpnn.com, ACEH - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga hari ini, Kamis (1/1) telah terbangun 1.050 unit tempat tinggal sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh.

Pembangunan tersebut dilakukan BNPB dibantu TNI dan Danantara.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dari jumlah tersebut 600 unit dibangun oleh Danantara, sementara 450 unit lainnya dibangun oleh BNPB.

“Jadi per hari ini, yang terbangun adalah 1.050 unit,” ucap Suharyanto saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, berdasarkan pendataan sementara, jumlah rumah rusak berat di Aceh tercatat sebanyak 61.795 unit.

Dari angka tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan hunian sementara.

Namun demikian, tidak seluruh warga terdampak memilih untuk tinggal di hunian sementara terpusat.

BNPB mencatat, sebanyak 11.414 orang memilih tinggal bersama keluarga. Untuk kelompok ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan dana sewa rumah sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Desember, Januari, dan Februari.

