BNPB: 2 Kabupaten di Aceh Masih Dilanda Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda setidaknya dua kabupaten di Provinsi Aceh dalam beberapa hari terakhir, sebagaimana dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa kejadian karhutla terbaru dilaporkan melintasi kawasan administratif Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Timur.

"Kondisi terkini, api berhasil dipadamkan pada Selasa (2/6), proses pemadaman dilakukan atas kolaborasi BPBD dan instansi terkait lainnya," ujar dia dikutip dari Antara.

Abdul memaparkan bahwa kebakaran di Aceh Singkil melanda lahan seluas satu hektare yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, pada Senin (1/6) siang.

Sementara itu, kasus karhutla di Kabupaten Aceh Timur dilaporkan menghanguskan satu hektare lahan kering di kawasan Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Julok, Minggu (31/5).

Dalam operasi penanggulangan di Aceh Timur, tim gabungan lintas instansi langsung menerjunkan sedikitnya tiga unit armada mobil pemadam kebakaran ke titik api guna melokalisasi rambatan hingga padam total.

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Merespons mulai maraknya fenomena karhutla di awal musim kemarau ini, Abdul mengungkapkan bahwa BNPB meminta jajaran pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan melalui patroli berkala serta menyiagakan personel dan alat pemadam di zona rawan.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga diminta aktif mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar ataupun mengolah sampah di dekat vegetasi yang kering guna mencegah risiko kebakaran yang meluas. (antara/jpnn)