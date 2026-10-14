BNPB Bilang 663 Hektare Area Terbakar Berstatus Lahan Gambut
jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton SP Panjaitan menyebut 663 hektare area yang terjadi kebakaran berstatus lahan gambut berdasarkan data per Selasa (13/10).
Hal demikian dikatakan dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jakarta, Rabu (14/10).
"Hari ini kami laporkan bahwa ada 663 hektar lahan gambut yang saat ini terbakar,” ucap Berton, Rabu.
Dia menyebutkan kebakaran di 663 hektare kawasan gambut tersebar di enam provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Berton menuturkan data 663 hektare kawasan yang terbakar bersumber dari SiPongi dan laporan petugas di lapangan.
Dia menuturkan laporan itu disampaikan secara berjenjang dari level kabupaten dan kota, provinsi, hingga pusat.
"Luas lahan yang kami peroleh adalah tentu ini dari SiPongi, kemudian dari SiPongi ini, kami tambahkan dengan luas pengukuran di lapangan. Jadi, SiPongi tambah luas lapangan,” kata dia.
Berton mengakui data tersebut bersifat prediktif dan belum pasti. Sebab, tidak mungkin mengukur luasan lahan saat api sedang membara dan membakar titik tertentu.
BNPB menyebut kebakaran yang terjadi di 663 hektare kawasan gambut tersebar di enam provinsi seperti Riau hingga Kalsel.
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