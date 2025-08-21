menu
BNPB dan BPBD Cek ke Lapangan Pasca-Gempa Jakarta & Sekitarnya

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4,9 mengguncang wilayah Jakarta dan sekitarnya pada pukul 19.54 WIB, Rabu (20/8) malam.

Hasil analisis data seismik sementara, pusat gempa bumi tersebut berada di darat pada titik koordinat 6.48 LS dan 107.24 BT atau 14 kilometer sebelah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 kilometer.

Hampir sebagian besar masyarakat Jakarta merasakan guncangan selama 1-4 detik.

Merasakan guncangan tersebut, banyak warga berhamburan keluar rumah maupun gedung-gedung pencakar langit.

Sementara itu, guncangan gempa bumi juga dirasakan dengan intensitas sedang hingga kuat oleh masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang hingga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memerintahkan jajaran untuk melakukan koordinasi awal untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya.

"Segera cek dan laporkan," ucap Kepala BNPB dalam keterangannya.

Hingga kini, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa.

Jakarta dan sekitarnya diguncang gempa pada Rabu malam. BNPB dan BPBD cek ke lapangan.

