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BNPB Mengevaluasi Penggunaan Dry Ice dalam Penanganan Karhutla, Sumsel Jadi Prioritas

BNPB Mengevaluasi Penggunaan Dry Ice dalam Penanganan Karhutla, Sumsel Jadi Prioritas
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Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menyoroti potensi teknologi dry ice untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Evaluasi tersebut dilakukan saat kunjungan kerja perdananya ke Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (18/10).

Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk menyinkronkan langkah penanganan karhutla antara pemerintah pusat dan daerah.

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Target utamanya dalam hal menentukan kebutuhan bantuan serta strategi yang lebih efektif untuk mengendalikan kebakaran.

"Ini adalah kunjungan pertama saya sejak menjabat sebagai Kepala BNPB. Saya belajar masalah apa yang sudah dikerjakan oleh daerah, dan bagaimana sinkronisasi apa yang bisa dibantu oleh pusat pada saat dalam rangka penanggulangan bencana karhutla ini," ujar Kristomei, Senin (19/10).

Satu hal yang menjadi perhatian BNPB adalah pemanfaatan dry ice dalam OMC untuk memicu pembentukan hujan di wilayah rawan kebakaran.

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Teknologi tersebut telah diuji coba sebanyak dua kali akan dievaluasi efektivitasnya sebelum diterapkan lebih lanjut.

"Ini kan sudah dicoba dua kali, kalau bisa akan dilakukan terus-menerus seefektif mungkin sehingga benar-benar hujan turun dan apinya padam," kata Kristomei.

BNPB evaluasi penggunaan dry ice untuk hujan buatan setelah viral di Palembang. Sumsel menjadi prioritas penanganan karhutla melalui berbagai upaya mitigasi.i

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