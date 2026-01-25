BNPB Pastikan Penanganan Longsor KBB Dilakukan Menyeluruh
jpnn.com, BANDUNG BARAT - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dilakukan secara menyeluruh.
"Pemerintah pusat melalui BNPB memastikan seluruh masyarakat terdampak, baik korban langsung maupun warga yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, tempat tinggal, dan mata pencaharian, akan ditangani secara menyeluruh," kata Suharyanto di Posko Desa Pasirlangu, Minggu (25/1/2026).
Penanganan dilakukan dari mulai pencarian korban yang masih belum ditemukan, memastikan korban yang mengungsi mendapatkan bantuan secara logistik mapun psikis hingga penanganan pasca bencana.
Pada tahap pascabencana, pemerintah sudah menyiapkan skema penanganan bagi warga yang saat ini berada di lokasi pengungsian sementara.
Terdapat dua opsi yang disiapkan, yakni pembangunan hunian sementara (huntara) atau penempatan warga di rumah kerabatnya.
"Sebagaimana yang telah diterapkan pada penanganan bencana di daerah lain, termasuk yang saat ini masih berlangsung di Sumatera," ucap Suharyanto.
Selain itu, pemerintah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Relokasi dapat dilakukan secara terpusat maupun mandiri.
Pihaknya menginstruksikan Pemkab Bandung Barat untuk mencari lahan untuk relokasi rumah warga terdampak bencana longsor itu.
Kepala BNPB memastikan penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, KBB, dilakukan secara menyeluruh.
