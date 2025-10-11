BNPP dan BAZNAS Bersinergi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan melalui program pemberdayaan berbasis prinsip 3A (Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI).
Deputi Bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si, menyampaikan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada BNPP atas komitmen kerja sama strategisnya dengan BAZNAS dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di perbatasan,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini
Imdadun menjelaskan bahwa pengelolaan zakat harus dikaitkan dengan agenda nasional, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial.
Karena itu, kolaborasi antara BNPP, TNI, dan BAZNAS melalui MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) menjadi langkah nyata mendukung pembangunan di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan sinergi antara kedua lembaga tidak berhenti di atas kertas, melainkan sudah diimplementasikan dalam berbagai program seperti pembangunan sarana ibadah, penyediaan makanan bergizi, serta pemberian beasiswa bagi masyarakat perbatasan.
Imdadun juga berharap kerja sama ini dapat meningkatkan penghimpunan zakat di daerah agar manfaatnya lebih luas.
“Yang paling penting, dalam pengelolaan zakat kami selalu mengacu pada prinsip 3A—aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI—untuk membangun kepercayaan masyarakat,” tambah Imdadun.
