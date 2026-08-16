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BNPP Gelar Upacara HUT ke-81 RI Serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara

BNPP Gelar Upacara HUT ke-81 RI Serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara
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PLBN Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Humas BNPP RI

jpnn.com - JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI akan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia secara serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Senin, 17 Agustus 2026.

Pelaksanaan upacara tersebut menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan yang diselenggarakan BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra di kawasan perbatasan negara.

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

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BNPP Gelar Upacara HUT ke-81 RI Serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara

PLBN Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Humas BNPP RI

Tema tersebut menjadi landasan semangat peringatan kemerdekaan sekaligus mencerminkan komitmen untuk memperkuat kedaulatan, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan perbatasan.

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Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mengatakan pelaksanaan upacara di 15 PLBN merupakan bentuk kehadiran negara dalam memperingati kemerdekaan hingga ke kawasan perbatasan.

“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di 15 PLBN merupakan wujud kehadiran negara di kawasan perbatasan. Selain memperingati kemerdekaan, momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan bersama masyarakat di perbatasan,” ujar Makhruzi dalam keterangannya, Minggu (16/8).

BNPP RI akan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI secara serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

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