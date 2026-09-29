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BNPP Matangkan Konsep Pelabuhan Internasional PLBN Sebatik, Target Operasional Sebelum 6 Oktober

BNPP Matangkan Konsep Pelabuhan Internasional PLBN Sebatik, Target Operasional Sebelum 6 Oktober
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Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman. Foto: Humas BNPP RI

jpnn.com - JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mematangkan kebijakan tata kelola keimigrasian dan konsep operasional pelabuhan internasional pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pembahasan diarahkan untuk mempercepat operasional PLBN Sebatik dengan sistem antar-pelabuhan (port to port) melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L), Senin (28/9/2026).

Forum tersebut melibatkan Staf Khusus Bidang Politik dan Kemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Kepala Badan Kebijakan Transportasi, serta jajaran BNPP RI.

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BNPP Matangkan Konsep Pelabuhan Internasional PLBN Sebatik, Target Operasional Sebelum 6 Oktober

Rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka mempercepat operasional PLBN Sebatik dengan sistem antar-pelabuhan (port to port), Senin (28/9/2026). Foto: Humas BNPP RI

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mengatakan PLBN Sebatik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sebagian besar PLBN lainnya karena merupakan PLBN laut.

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Karakteristik serupa juga terdapat di PLBN Serasan sehingga pola pengelolaannya perlu menyesuaikan kondisi geografis, mobilitas masyarakat, serta arus orang dan barang di masing-masing wilayah.

“PLBN Sebatik ini karakteristiknya berbeda karena merupakan PLBN laut. Karena itu, pengelolaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik pergerakan orang dan barang melalui jalur laut,” kata Makhruzi.

BNPP RI mematangkan kebijakan tata kelola keimigrasian dan konsep operasional pelabuhan internasional pada PLBN Sebatik.

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