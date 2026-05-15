BNPP RI Gelar Bimtek FCP & FRA, Memperkuat Integritas dan Tata Kelola
jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA) sebagai tindak lanjut atas penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, di Jakarta, Selasa (12/5).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memperkuat integritas organisasi, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan dan kinerja, baik di Kantor Pusat maupun pada pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono menegaskan bahwa penguatan pengendalian fraud merupakan kebutuhan mendesak seiring besarnya tanggung jawab dan aset yang dikelola oleh BNPP RI.
BNPP RI menyelenggarakan Bimtek Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA). Foto: Humas BNPP
“Kami menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bimtek ini penting untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dalam membangun sistem pengendalian yang kuat dan berintegritas,” ujar Budi Setyono.
Dia menambahkan, BNPP RI memberikan perhatian serius terhadap tiga siklus utama pengendalian, yakni mitigasi, antisipasi, dan respons terhadap potensi pelanggaran.
Menurutnya, penguatan pengendalian ini menjadi krusial mengingat BNPP RI mengelola aset bernilai besar di 15 PLBN yang berpotensi memberikan manfaat finansial bagi negara, sekaligus memiliki tingkat kerawanan pada layanan clearance mobilisasi orang dan barang, termasuk aktivitas ekspor-impor di kawasan perbatasan.
BNPP RI menyelenggarakan Bimtek FCP dan FRA sebagai tindak lanjut atas penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tinjau Rumah Warga Perbatasan, Sekretaris BNPP RI Pastikan Program 15.000 RTLH Tepat Sasaran
- BNPP Tinjau Kesiapan Operasional Terminal Barang Internasional di PLBN Motaain
- BPKP Lakukan Pengawasan KDKMP di Korem 083 demi Menjaga Akuntabilitas
- BNPP MENYALA Ajak Mahasiswa Politeknik Unhan Ben Mboi Bangun Masa Depan Kawasan Perbatasan
- Program Bedah Rumah 15 Ribu Unit Kawasan Perbatasan Gunakan APBN, Sebegini Anggarannya
- Luas Wilayah RI di Sebatik Bertambah 127,3 Hektare, Bagaimana dengan Malaysia?