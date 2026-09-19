BNPP RI - Pemkab Karimun Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur & Keamanan Perbatasan

jpnn.com - JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memfasilitasi audiensi Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Jumat (18/9/2026).

Audiensi tersebut menjadi bagian dari koordinasi BNPP RI bersama pemerintah daerah dalam membahas kebutuhan prioritas pembangunan Karimun, terutama terkait pelayanan dasar, peningkatan konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat, serta aspek keamanan di kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya akses air bersih dan listrik, menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

BNPP RI memfasilitasi audiensi Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, Jumat (18/9/2026). Foto: Humas BNPP RI

Hal tersebut sejalan dengan tugas BNPP RI dalam mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau perbatasan.

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"Semua prioritas dari daerah, apalagi wilayah perbatasan, itu pada prinsipnya sama. Ini menyangkut masalah pelayanan dasar, air dan listrik. Di dalam Undang-Undang Perbatasan, BNPP itu juga mengoordinasikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar di pulau-pulau perbatasan," ujar Makhruzi.

Dalam kesempatan tersebut, Makhruzi memaparkan target dan capaian Rencana Aksi Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Karimun tahun 2026.